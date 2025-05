Potenza ripercorre la storia di una bella amicizia e collaborazione professionale con un grande Maestro del diritto italiano. L’evento di presentazione

Il 29 Maggio alle 16.00 a Potenza nella Sala conferenze del Polo Bibliotecario sarà presentato il libro di Domenico Ciruzzi dal titolo “Vincenzo Siniscalchi da Maradona a Fellini, storia di un penalista e intellettuale che ha fatto scuola” Armando De Nigris editore.

L’iniziativa è promossa dal Circolo culturale Silvio Spaventa Filippi e gode del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza.

Ciruzzi, avvocato penalista dalla fine degli anni Settanta, è stato Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Presidente della Camera Penale di Napoli, Vicepresidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, e dal 2016 al 2021 Presidente della Fondazione Premio Napoli.

Autore e regista di numerosi spettacoli teatrali e fondatore dell’associazione culturale di sperimentazione teatrale “Teatro dei Resti” a Napoli, nel volume ripercorre la storia di una bella amicizia e collaborazione professionale con un grande Maestro del diritto italiano come Vincenzo Siniscalchi.

Siniscalchi, una personalità poliedrica e dinamica nel campo del diritto, della politica e della cultura italiana, viene ricordato sia come avvocato di grande ingegno sia come uomo sempre pronto a dedicarsi alla difesa dei diritti di tutti, umili e potenti, animato dalla medesima passione per il lavoro forense e mosso sempre da onestà intellettuale.

L’avvocato Ciruzzi nel testo racconta l’incontro, e talvolta la difesa da parte di Siniscalchi, di note personalità – Diego Armando Maradona, Federico Fellini, Tinto Brass, Ciriaco De Mita, Franco Califano, Eugenio Scalfari – non tralasciando mai il suo sostegno al movimento dei disoccupati e dei gruppi antagonisti.

La manifestazione si aprirà con i saluti del Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza Luigi Catalani e del Presidente del Circolo culturale Silvio Spaventa Filippi e della Fondazione Premio Letterario Basilicata Santino Bonsera.

Interverranno all’incontro:

il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza Francesco Bonito Oliva,

il Caporedattore Centrale Tgr Campania Oreste Lo Pomo,

lo storico Giampaolo D’Andrea,

il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza Armando D’Alterio.

L’attrice Antonella Stefanucci leggerà alcuni brani tratti dal volume.

Sarà presente l’Autore.

Ecco la locandina dell’incontro.