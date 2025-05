Potenza: “Accento sull’importanza cruciale della formazione continua”. I dettagli dell’incontro

Domenica 25 Maggio 2025, si è svolto un incontro formativo di grande successo dal titolo “Pro Loco in sicurezza”, organizzato da UNPLI Basilicata presso lo Scambiologico di Potenza.

Questa iniziativa, rivolta principalmente ai Presidenti, dirigenti e volontari delle Pro Loco lucane, ha avuto come oggetto principale gli aspetti legati alla sicurezza e agli adempimenti necessari per l’organizzazione di manifestazioni temporanee.

L’apertura dei lavori è stata condotta da Vito Sabia, Presidente di UNPLI Basilicata, il quale ha posto l’accento sull’importanza cruciale della formazione continua nel contesto attuale.

Le sue parole hanno risuonato con forza, sottolineando come la sicurezza e la preparazione siano fattori imprescindibili per chiunque si impegni nell’organizzazione di eventi, feste e manifestazioni.

Vito Sabia ha affermato:

“Oggi più che mai la sicurezza e la preparazione devono essere al centro delle nostre attività.

Come UNPLI Basilicata, crediamo nella formazione continua, poiché è essenziale per garantire competenza e responsabilità a favore delle comunità locali”.

La giornata si è ulteriormente arricchita attraverso due relazioni tecniche di alto livello.

Il Dott. Vincenzo Lo Sasso, commercialista esperto nel settore, ha fornito un’illustrazione dettagliata degli adempimenti amministrativi e fiscali legati alla realizzazione di eventi e sagre.

La sua presentazione ha messo in evidenza l’importanza di gestire correttamente gli aspetti burocratici affinché le manifestazioni possano svolgersi senza intoppi, rispettando tutte le normative vigenti.

A seguire, la Dott.ssa Rocchina Robilotta, tecnologa alimentare, ha affrontato i principi dell’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e la normativa sulla sicurezza alimentare, tema di vitale importanza per chi opera nel settore della somministrazione di cibi e bevande durante le manifestazioni.

La Dott.ssa Robilotta ha illustrato le procedure necessarie per garantire prodotti sicuri e di qualità ai consumatori, evidenziando come la corretta informazione e la formazione del personale siano passi fondamentali per prevenire rischi legati alla salute pubblica.

UNPLI spiega:

“La significativa partecipazione all’incontro ha messo in luce l’attenzione crescente delle Pro Loco lucane verso le questioni di sicurezza e legalità, elementi chiave per la tutela dei volontari e per la realizzazione di eventi sempre più organizzati e qualitativamente elevati.

Questo interesse dimostra una volontà condivisa di migliorare continuamente le competenze e le pratiche messe in atto nelle varie realtà associative.

UNPLI Basilicata si è impegnata a proseguire su questa strada, continuando a offrire opportunità formative e momenti di condivisione tra le Pro Loco.

L’obiettivo è chiaramente quello di valorizzare il territorio lucano promuovendo buone pratiche in ogni fase dell’attività associativa.

L’educazione continua e il confronto tra esperti e volontari non solo eleva il livello di professionalità presente nel settore, ma contribuisce anche a creare una rete solida e coesa tra le diverse Pro Loco, che possono così collaborare in modo sinergico.

L’incontro rappresenta un passo importante verso la professionalizzazione delle associazioni locali.

È fondamentale che le Pro Loco continuino a investire nella formazione e nell’aggiornamento, non solo per rispettare le normative, ma anche per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità che servono.

Solo attraverso una preparazione adeguata e un forte senso di responsabilità sarà possibile realizzare eventi di successo, capaci di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio della Basilicata”.