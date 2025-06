A Ruoti energia, passione e movimento per 2 giornate all’insegna dello sport e della condivisione! L’appuntamento

Torna “Ruoti in Sport”, alla sua quarta edizione, e quest’anno con una novità che ci rende orgogliosi: l’evento è parte ufficiale del programma “𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐜𝐡𝐢” 𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔:

“Con il patrocinio del 𝐂𝐎𝐍𝐈 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚, 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞, 𝐞 𝐂𝐈𝐏 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚, celebriamo insieme lo sport come strumento di crescita personale e collettiva.

Ma c’è di più.

Essere parte di Italia dei Giochi significa molto di più che organizzare un evento sportivo: significa contribuire attivamente alla legacy delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane di Milano Cortina 2026, portando anche nel cuore della Basilicata i grandi valori del movimento olimpico e paralimpico:

Inclusione

Sostenibilità

Cultura del movimento

Olimpismo e Paralimpismo

Ruoti entra così a far parte di un network nazionale di eventi che accendono lo spirito olimpico in tutta Italia, lasciando un’impronta concreta per le generazioni future.

E non finisce qui!

Durante tutta l’estate, grazie alla collaborazione con le associazioni locali, si continuerà con tornei, eventi sportivi e attività per tutte le età, nella nuova zona di Contrada Marana, un’area destinata a diventare un vero punto di riferimento per lo sport a Ruoti.

Inoltre, i lavori di completamento della pista ciclopedonale sono ormai agli sgoccioli: a breve sarà finalmente fruibile da tutti!

Lo sport ci unisce, Milano Cortina 2026 ci ispira, e Ruoti partecipa con entusiasmo a questo sogno condiviso!

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma completo: tantissime attività vi aspettano, per tutte le età e per ogni passione sportiva!



𝑽𝒊 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒊𝒍 5 𝒆 6 𝒍𝒖𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒗𝒊𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒍𝒐 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕, 𝒍’𝒂𝒎𝒊𝒄𝒊𝒛𝒊𝒂 𝒆 𝒊𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐!”.