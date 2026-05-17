Il popolo di Tramutola si stringe con devozione attorno alla sua venerabile Madre, Maria Santissima dei Miracoli. Ecco le foto e il programma di oggi

Il popolo di Tramutola si stringe con devozione attorno alla sua venerabile Madre, Maria Santissima dei Miracoli, Celeste Regina e Patrona di Tramutola.
Scrive l’amministrazione comunale di Tramutola:
“Un momento di fede, tradizione e comunità che rinnova il legame del paese con la sua amata Patrona.
Cuori uniti nella preghiera e nella gioia della festa”.
Nel dettaglio ecco il programma religioso e civile di oggi:
Domenica 17 Maggio (Solennità di Maria SS. dei Miracoli)
- Ore 09:00: Santa Messa mattutina.
- Ore 11:00: Santa Messa Solenne;
- a seguire, Processione per le vie del paese.
- Ore 19:00: Santa Messa di Ringraziamento, Supplica cantata e omaggio floreale.
Programma delle Manifestazioni Civili
Domenica 17 Maggio
- Ore 08:00: Accensione della tradizionale triplice “diana”.
Mattinata e Pomeriggio: Matinée musicale e sfilata del Gran Concerto Bandistico Città di Noicattaro (BA).
- Ore 21:30: Esibizione serale del Gran Concerto Bandistico in Piazza del Popolo.
Di seguito la locandina con i dettagli e le foto di oggi.