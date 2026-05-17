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Il popolo di Tramutola si stringe con devozione attorno alla sua venerabile Madre, Maria Santissima dei Miracoli. Ecco le foto e il programma di oggi

17 Maggio 2026

Il popolo di Tramutola si stringe con devozione attorno alla sua venerabile Madre, Maria Santissima dei Miracoli, Celeste Regina e Patrona di Tramutola.

Scrive l’amministrazione comunale di Tramutola:

“Un momento di fede, tradizione e comunità che rinnova il legame del paese con la sua amata Patrona.

Cuori uniti nella preghiera e nella gioia della festa”.

Nel dettaglio ecco il programma religioso e civile di oggi:

Domenica 17 Maggio (Solennità di Maria SS. dei Miracoli)

  • Ore 09:00: Santa Messa mattutina.
  • Ore 11:00: Santa Messa Solenne;
  • a seguire, Processione per le vie del paese.
  • Ore 19:00: Santa Messa di Ringraziamento, Supplica cantata e omaggio floreale.

Programma delle Manifestazioni Civili

Domenica 17 Maggio

  • Ore 08:00: Accensione della tradizionale triplice “diana”.

Mattinata e Pomeriggio: Matinée musicale e sfilata del Gran Concerto Bandistico Città di Noicattaro (BA).

  • Ore 21:30: Esibizione serale del Gran Concerto Bandistico in Piazza del Popolo.

Di seguito la locandina con i dettagli e le foto di oggi.