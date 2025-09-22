A Sasso di Castalda il murale dedicato a Mariele Ventre!

Si è conclusa l’opera realizzata da Jorit, uno dei più noti street artist a livello internazionale, nel cuore del borgo lucano.

Il murale, che raffigura Mariele Ventre, storica fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano e anima dello Zecchino d’Oro, è stato inaugurato insieme alla comunità di Sasso di Castalda in un momento di grande emozione collettiva.

Il progetto rientra nell’iniziativa “Street Art nel Borgo – Arte Pubblica per il Rilancio di Sasso di Castalda”, finanziata con i fondi del Programma Operativo Val d’Agri, e nasce con l’obiettivo di intrecciare arte, cultura e turismo come strumento di rigenerazione urbana e identitaria.

Mariangela Laurino, Assessore alla Cultura e Turismo, ha dichiarato:

“Questa opera è molto più di un murale: è un segno che custodisce la memoria e la trasforma in simbolo condiviso. Abbiamo voluto che cultura, arte e turismo diventassero un’unica visione per raccontare chi siamo e mostrare che anche un piccolo borgo può generare futuro partendo dalla propria identità.”

Il Sindaco Rocchino Nardo ha aggiunto:

“Con Jorit abbiamo scritto una pagina che resterà nella storia di Sasso. Quest’opera non appartiene solo al muro su cui è dipinta, ma a tutta la comunità che l’ha attesa, vissuta e accolta come parte di sé. È il nostro modo di dire al mondo che Sasso sa emozionare e raccontarsi con autenticità.”

L’opera di Jorit diventa così simbolo universale della comunità sassese, capace di trasformare la memoria in futuro e di raccontare al mondo la forza di un borgo che unisce radici e visione..