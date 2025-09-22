Potenza: in comune esposta la bandiera della Palestina

Su proposta del consigliere Pace, il Sindaco e l’intera maggioranza hanno accolto l’iniziativa avanzata da Europa Verde – AVS di esporre la bandiera della Palestina presso il Municipio di Potenza.

Tale gesto intende sottolineare la necessità di mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e di amplificare la voce di chi chiede pace, diritti umani e giustizia contro il genocidio.

Allo stesso tempo, questa iniziativa vuole essere un monito e un segnale di attenzione verso tutti i conflitti che, nel mondo, continuano a generare morte, distruzione e povertà.

Europa Verde – AVS ribadisce il proprio impegno a favore della pace, della cooperazione internazionale e della tutela della dignità di ogni persona.