A Tito i rioni sfilano per il Carnevale! Ecco il percorso

A Tito il Carnevale è un momento comunitario ma anche genuinamente identitario: domenica 23 febbraio le strade si animeranno grazie al Carnevale dei Rioni.

L’evento è promosso dalla pro Loco “Gli Antichi Portali”.

Prevista la tradizionale sfilata del carnevale, percorso scandito da momenti di spettacolo e musica.

Il raduno è previsto alle 14.30 in via vico VII Vittorio Emanuele, da cui la sfilata partirà alle 15.30.

Il corteo farà sosta alle 16.15 in piazzale Mercato San Vito, riprendendo il cammino alle 16.45.

La seconda pausa è fissata per le 17 in piazza del Seggio, da dove la sfilata ripartirà alle 17.30 per dirigersi verso la tappa finale.

L’arrivo è previsto per le 18 in piazzale Assuncion, dove si terrà uno spettacolo di bolle di sapone.

Seguirà alle 18.30 l’Incoronazione, per poi concludere la serata con un intrattenimento musicale alle 19 con Vito Laurino e Davide Gentile.

Alla sfilata parteciperanno gruppi distinti, ognuno con un proprio ruolo all’interno del corteo.

I narratori accompagneranno nel loro ruolo il pubblico lungo il percorso, raccontando storie, aneddoti e curiosità legate alle maschere e alle tradizioni della festa.

Le maschere principali e le figure allegoriche daranno vita ai personaggi più caratteristici della tradizione.

Accanto a loro sfileranno i gruppi parati e un gruppo libero di persone che spontaneamente si uniranno al corteo, contribuendo a rendere l’evento un momento di partecipazione collettiva.