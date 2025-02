La Basilicata ai Giochi Mondiali Invernali di Torino 2025: in bocca al lupo agli atleti! Ecco le parole di Bardi

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, accoglie con orgoglio e gioia la notizia della partecipazione della Basilicata ai Giochi Mondiali Invernali “Special Olympics” di Torino 2025.

La squadra di floorball, composta dagli studenti dell’Istituto “Gasparrini-Righetti” di Melfi, rappresenterà la nostra regione “in un evento – dice Bardi – che celebra lo sport come strumento di inclusione e crescita personale.

Questi giochi non sono solo una competizione, ma un potente messaggio di integrazione e rispetto delle diversità. La Basilicata crede fermamente nel valore dello sport come mezzo per abbattere le barriere e promuovere una società più equa e solidale.

Voglio esprimere il mio sostegno e il mio incoraggiamento – aggiunge il presidente – a tutti gli atleti lucani che si stanno preparando per questa straordinaria avventura.

Siete l’orgoglio della nostra terra e un esempio di coraggio e determinazione.

L’appuntamento del 25 febbraio, con il passaggio della torcia olimpica a Potenza durante la “Community Run”, sarà un momento di festa e partecipazione collettiva – conclude Bardi – un’occasione per tutta la nostra comunità di dimostrare vicinanza e sostegno ai nostri atleti.

In bocca al lupo alla nostra squadra di floorball: siamo tutti con voi”.