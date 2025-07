Accoglienza bambini Gaza: “Basilicata spalanchi porte”. L’appello

“A inizio giugno abbiamo sottolineato quanto positiva sia stata l’iniziativa della Regione, annunciata dall’assessore Latronico, riguardo all’accoglienza dei bambini di Gaza.

Si tratta ora di capire, a distanza di oltre un mese, quali iniziative si siano concretamente avviate, anche alla luce della ‘Lettera per Gaza’, consegnata ieri da una rappresentanza di 57 associazioni del potentino, con cui si chiede la possibilità di aprire un canale umanitario e sanitario per sostenere la popolazione vittima di un conflitto in cui a pagarne il prezzo più alto sono sempre di più bambini, donne e uomini innocenti”.

Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che scrive:

“Se il Governo regionale riterrà potrà contare su tutto il sostegno nostro, e certamente del mondo del terzo settore e del volontariato, affinché si aprano quanto prima le porte della nostra comunità regionale ai bambini, vittime dell’orrore della guerra“.