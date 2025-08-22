Acerenza risponde all’appello di Papa Leone con una Fiaccolata per la Pace. I dettagli

In risposta all’invito di Papa Leone a vivere la giornata odierna in digiuno e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, la comunità ecclesiale di Acerenza ha dato vita a una Fiaccolata per la Pace.

Promossa dal parroco della Cattedrale, don Domenico Baccelliere, l’iniziativa ha coinvolto i fedeli della comunità acheruntina in un corteo di preghiera e meditazione, partito dalla Chiesa di San Vincenzo e conclusosi con la santa Messa presso la Cattedrale.

Durante l’omelia, don Domenico ha ribadito con forza:

“Ci uniamo al pressante appello del Santo Padre: il perdurare di situazioni di violenza, odio e morte ci impegna a intensificare la preghiera per una pace disarmata e disarmante.

Supplichiamo la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, affinché allontani da ogni popolo l’orrore della guerra.

La pace, lo sappiamo, non la costruiscono solo i potenti, ma anche noi: nelle nostre case, in famiglia, tra vicini di casa, nei luoghi di lavoro, nelle comunità in cui viviamo e, ancor più, nelle nostre Chiese locali.”