Acerenza: una caccia al tesoro notturna tra misteri, indizi nascosti e prove da superare per adulti e ragazzi. Ecco come partecipare

Il 21 Agosto, ad Acerenza, si terrà la IV edizione di Acerenza Cacciatori di Storia: una caccia al tesoro notturna tra misteri, indizi nascosti e prove da superare per adulti e ragazzi.
I partecipanti, divisi in squadre, si muoveranno nel cuore del centro storico, guidati solo da intuizione, logica e spirito d’avventura.
Ogni tappa svelerà un frammento di una storia più grande, intrecciata con simboli, luoghi nascosti e messaggi da decifrare.
Sarà un’esperienza immersiva, adatta a chi ama mettersi alla prova, giocare in gruppo e vivere il paese da un punto di vista diverso.
L’atmosfera della notte renderà il percorso ancora più affascinante e carico di tensione.
Ritrovo ore 21:00 – Largo Glinni.
Consigliati torcia, scarpe comode e voglia di giocare.
Prenotazione obbligatoria.
Iscrizioni:
https://tinyurl.com/CacciaAlTesoro2025
Ecco la locandina con i dettagli dell’iniziativa.