Su Potenza bel tempo e temperature intorno ai 20°! Ecco le ultime previsioni

Il graduale rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale apporterà tempo stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi giorni su Molise, Puglia e Basilicata con temperature in aumento.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 8 Aprile, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 8°C.
Giovedì 9 Aprile avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 16°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.