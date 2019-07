Ancora nuvole cariche di pioggia su Potenza: queste le ultime previsioni

Ancora pioggia su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi, Lunedì 15 Luglio, si prevede tempo variabile, con possibili piovaschi nel corso della giornata.

La temperatura massima registrata pare sarà di 25°C e la minima di 15°C.

Domani, Martedì 16 Luglio, si prevedono rovesci dal mattino fino alla sera.

La temperatura massima registrata pare sarà di 17°C e la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.