Ancora temporali sulla Basilicata: ecco l’allerta meteo della Protezione Civile

Condizioni di instabilità su gran parte dell’Italia, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 7 dicembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori costieri tirrenici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, allerta gialla in Veneto, sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, su parte di Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, su gran parte del Molise e sull’intero territorio di Umbria, Abruzzo, Toscana, Basilicata e Calabria.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)