Potenza, catturati 39 cinghiali in soli tre mesi: “risposta concreta a una problematica molto sentita dai cittadini”

L’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, comunica i risultati positivi delle attività messe in campo per il contenimento della popolazione di cinghiali sul territorio comunale:

“Grazie all’affidamento del servizio a una ditta specializzata, la Eco Wild srl, e all’installazione di apposite gabbie nelle aree ritenute più sensibili, in soli tre mesi sono stati catturati 39 esemplari.

Un dato significativo che conferma l’efficacia dell’intervento, inserito in una strategia più ampia di tutela della sicurezza urbana e dell’equilibrio ambientale.

Complessivamente, nel corso del 2025, sono stati catturati 78 cinghiali.

“Esprimo grande soddisfazione per i risultati raggiunti in così breve tempo. L’intervento si sta dimostrando efficace e rappresenta una risposta concreta a una problematica molto sentita dai cittadini.

Un sentito ringraziamento alla Eco Wild srl per la professionalità dimostrata, alla Protezione Civile – nella persona del responsabile della sede di Potenza, Giuseppe Brindisi, e al suo gruppo – per il supporto operativo.

Un ringraziamento particolare è rivolto anche al Sindaco Vincenzo Telesca e ai Dirigenti comunali per la sensibilità e l’attenzione costante dimostrate verso una questione che riguarda la sicurezza e la qualità della vita della comunità.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e a mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio” conclude Beneventi.