Arriva la seconda Superluna dell’anno! Ecco quando e come vederla

Ancora una splendida sorpresa nei nostri cieli.

Il prossimo 26 maggio tornerà in scena lo spettacolo della Superluna, la seconda del 2021.

Non sarà come le altre: sarà la più vicina, dunque la più grande dell’anno, e si tingerà di rosso.

Infatti, la Luna sarà protagonista di una splendida, seppur breve, eclissi totale, però invisibile dall’Italia, se non grazie alle dirette streaming.

Perché si verifichi un’eclissi totale di Luna, ovvero il disco lunare completamente oscurato dall’ombra della Terra, occorre che il nostro satellite si trovi nella fase di Luna piena ma perché il fenomeno sia visibile dall’Italia occorre anche che il Sole si trovi al momento del Plenilunio esattamente dalla parte opposta All’Europa.

Purtroppo non andrà così il 26 maggio, mercoledì prossimo e l’unica eclissi totale di Luna del 2021 non sarà osservabile dall’Europa e di conseguenza anche dall’Italia.

Si vedrà infatti solo dal Pacifico e in particolare per quanto riguarda la Terraferma dall’Australia, dall’Indonesia, il Giappone e la Nuova Zelanda.

Per fortuna però la tecnologia ci mette a disposizione più di uno strumento per poter ugualmente assistere allo spettacolo.

Gli appassionati potranno seguire l’evento gratuito in diretta streaming sul sito di Virtual Telescope, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 26 maggio, con le immagini trasmesse in esclusiva da Nuova Zelanda, Australia e America.

Sullo stesso portale, a partire dalle 19:00, ci sarà invece la diretta della SuperLuna, la più grande del 2021, che si mostrerà in tutta la sua grandezza.

Ma non è tutto, a partire dalle ore 21:30 si potrà seguire la prima puntata della serie “Il cielo in salotto”, disponibile sul canale YouTube dell’Inaf: per l’occasione, l‘Istituto Nazionale di Astrofisica organizza una diretta osservativa dedicata alla Luna in collegamento da diversi osservatori distribuiti su tutta la penisola.

Il plenilunio del 26 maggio, a causa dell’eclissi totale sul Pacifico e anche a causa delle polveri sottili dell’atmosfera, prenderà anche una colorazione rossastra e per questo motivo gli è stato affibbiato il nomignolo “luna di sangue”.

In questa occasione potremmo accorgerci che la luna sarà un po’ più grande (8-10% più grande) del normale e che quindi la sua luminosità sarà maggiore (15% in più).

Siete pronti a lasciarvi catturare da uno degli spettacoli più belli della natura?a

