Ascolti da record per la prima serata del Festival di Sanremo! Lo avete visto?

Ascolti da record per la prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Con una media di 10.911.000 spettatori e il 54,7% di share, l’esordio del terzo Festival con alla guida Amadeus registra un balzo di oltre 2.500.000 spettatori e 8,1 punti di share rispetto al debutto dello scorso anno, che aveva registrato una media di 8.363.000 spettatori e il 46,6% di share (qui i dati del 2021).

Si tratta dell’ascolto migliore dal 2018 (l’edizione curata da Baglioni ottenne 11.603.000 spettatori) e del dato di share più alto degli ultimi 17 anni (miglior share dal 2005, quando ottenne il 54,78%).

Sul palco anche i Maneskin, super ospiti ieri tornati lì dove hanno trionfato 11 mesi fa per poi cominciare un percorso straordinario che li ha portati sul tetto del mondo del rock.

Immancabile la presenza ironica e dissacrante di Fiorello, che ha cantato, scherzato, si è presentato con la pistola – termometro, ha fatto baciare il direttore di Rai Uno Coletta con Amadeus e ha minacciato:

“Il festival per me finisce qui”?.

Senza dimenticare Ornella Muti, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 per la prima serata, a cui è stato riservato un piccolo spicchio dello spettacolo.

Questa intanto la classifica provvisoria, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio) alla fine della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi dodici cantanti in gara:

Mahmood & Blanco,

La Rappresentante di Lista,

Dargen D’Amico,

Gianni Morandi,

Massimo Ranieri,

Noemi,

Michel Bravi,

Rkomi,

Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir,

Giusy Ferreri,

Yuman,

Ana Mena.

Lo avete visto anche voi?a

a

