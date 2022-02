Potenza, intitolare una strada ad Ester Scardaccione: “sempre dalla parte delle donne”. La richiesta

Così la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti:

“Ad ottobre ricorreranno 25 anni dalla scomparsa dell’Avvocata Ester Scardaccione, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità dal 1995 al 1997, promotrice di ‘Telefono Donna’, associazione per le donne vittime di violenza, la cui casa rifugio porta il suo nome, sempre dalla parte delle donne, attenta interprete della vita sociale e politica della Basilicata negli anni ’80-’90.

Scrisse la ‘Carta di Basilicata’, documento ancora estremamente attuale, per dare il giusto protagonismo alle donne lucane.

Come Commissione regionale Pari Opportunità abbiamo chiesto al Comune di Potenza di intitolare una strada, una piazza, o altro luogo pubblico ad Ester Scardaccione, ritenendo doveroso ricordarla come figura esemplare per le giovani generazioni di donne, a cui ha lasciato un’importante eredità ed un cammino da proseguire.

Invitiamo pertanto, le associazioni interessate, a promuovere questa iniziativa inoltrando una lettera al Comune di Potenza a sostegno della nostra richiesta di intitolazione, in modo da sollecitarne l’iter”.

