Atella: su Rai 1 Emilio e Donatella di Telesca Mastri Fornai

Il Vulture e il suo ricco patrimonio ambientale saranno il tema della terza puntata di Linea Verde Tour.

I profumi e i sapori della nostra Terra saranno raccontati oggi, Sabato 10 Ottobre, alle ore 15:00 su Rai 1, attraverso l’esperienza di Emilio e Donatella, titolari di Telesca Mastri Fornai (Atella).

Da anni aiutano i loro clienti a nutrirsi in modo più sano attraverso la selezione continua delle materie prime, l’aggiornamento costante dei processi produttivi e l’attenzione alle nuove esigenze alimentari (allergie, intolleranze, voglia di variare l’alimentazione e tanto altro).

Il loro Panettone Artigianale si presenta come un prodotto goloso, composto da ingredienti di alta qualità: burro e uova di prima scelta, frutta fresca e accuratamente selezionata, vere bacche di vaniglia e l’immancabile lievito naturale.

La nota produzione televisiva li ha scelti, appunto, per parlare della storia che lega il panettone alla Basilicata.

Chi meglio dei due fornai atellani potrebbe rivelare all’Italia intera l’origine del famoso dolce, da loro riproposto per tutto l’anno in golose varianti, come quello alle castagne?

Tutti sintonizzati su Ra1 o in streaming su Rai Play per non perdere la puntata.

