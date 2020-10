Concorso pubblico: ben 1226 posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Dogane! Ecco i dettagli

Il 6 ottobre sono stati pubblicati due bandi.

Il primo è per un Concorso pubblico per esami da parte dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli per un totale di 460 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, di cui:

250 posti di assistente doganale (settore amministrativo/tributario);

30 posti di assistente doganale (settore contabile);

20 posti di assistente doganale (servizi di traduzione e interpretariato);

40 posti di assistente doganale (servizi di collaudo e accertamento tecnico);

30 posti di assistente doganale (settore tecnico/chimico);

50 posti di assistente doganale (settore tecnico di supporto alle attività di accertamento in ambito accise);

20 posti di assistente doganale (settore tecnico/informatico);

15 posti di assistente doganale (settore meccanico);

5 posti di assistente doganale (servizi di mensa).

Titolo di studio richiesto: Diploma.

Il bando completo può essere visionato nel sito ufficiale dell’Agenzia Dogane al seguente link: www.adm.gov.it

Il secondo bando è per un Concorso pubblico per esami sempre da parte dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli per il reclutamento di n. 766 unità di personale (come funzionario doganale) da assumere a tempo pieno e indeterminato in diversi settori:

100 posti di funzionario doganale (settore amministrativo/contabile);

50 posti di funzionario doganale (settore giuridico);

70 posti di funzionario doganale (settore relazioni internazionali);

80 posti di funzionario doganale (settore economico finanziario);

70 posti di funzionario doganale (settore statistico/matematico);

86 posti di funzionario doganale (settore informatico);

147 posti di ingegnere;

13 posti di ingegnere/architetto;

150 posti di chimico.

Titolo di studio richiesto: Laurea.

I due bandi scadono entrambi il 5 Novembre alle ore 23:59.

Il bando completo può essere visionato nel sito ufficiale dell’Agenzia Dogane al seguente link: www.adm.gov.ita

