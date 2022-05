“Avigliano avrà la sua Casa della Comunità”! L’annuncio del sindaco

“La Giunta regionale della Basilicata ha oggi approvato lo schema del Contratto Integrativo di Sviluppo (CIS), di cui al ‘Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR)’ e – limitatamente alla Provincia di Potenza – con grande soddisfazione il Comune di Avigliano, nella frazione di Lagopesole, sarà sede di una Casa della Comunità”.

Lo afferma in una nota il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca.

Aggiunge Mecca:

“La Casa della Comunità sarà a servizio del territorio di Avigliano e di quello dei Comuni limitrofi, in particolare dei comuni contermini di Filiano, Pietragalla e Acerenza, per fornire alla cittadinanza un modello di intervento moderno e multidisciplinare, in un luogo privilegiato per interventi di carattere sociosanitario, in particolare per quanto riguarda le patologie croniche.

Ritengo che in uno scenario post pandemico e nell’ottica di potenziare la risposta del territorio alla sempre maggiore richiesta di assistenza sanitaria, le Case della Comunità siano un luogo ottimale e di grande valore sociale.

Rivolgo un doveroso ringraziamento agli Uffici competenti per il lavoro svolto e al Consigliere Regionale Tommaso Coviello per gli sforzi profusi e il suo interessamento per aver sostenuto fin dal primo momento la realizzazione di questa struttura in un’area strategica a ridosso tra il Vulture e il Potentino.

Avigliano avrà la sua Casa della Comunità e a vincere è la capacità di pianificazione e le sinergie tra l’amministrazione comunale e quella regionale, a vantaggio della cittadinanza”.

