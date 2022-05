Nel 730/2022 un nuovo bonus fino a 1000 euro! Ecco i dettagli

Dal 23 Maggio è possibile scaricare la precompilata del 730/2022, che dovrà essere inviata entro il 30 Settembre.

Due sono le novità di quest’anno, il superbonus 110% al credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa per gli under 36 e il Bonus musica, che vale fino a 1.000 euro!

Il bonus musica 2022 è una misura pensata per le famiglie che posseggono una detrazione fiscale del 19%, fino a un massimo di 1.000 euro, con un reddito complessivo inferiore a 36mila euro, per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’iscrizione annuale o l’abbonamento di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni.

La detrazione, oltre che per i requisiti sopra elencati, vale solo per l’iscrizione annuale e l’abbonamento periodico a:

conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

scuole di musica iscritte nei registri regionali;

cori;

bande;

scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

E’ doveroso aggiungere che il bonus musica 2022 può essere anche utilizzato come credito d’imposta per ridurre le tasse da pagare oppure per ottenere i rimborsi 730.

Per potersi avvalere della detrazione è indispensabile che tutti i pagamenti dei corsi di musica siano tracciabili, ovvero effettuati attraverso l’utilizzo di versamenti bancari o postali o qualsiasi altro metodo di pagamento elettronico.

Per poter ottenere il bonus musica 2022 non si deve presentare alcuna domanda.

Basterà infatti compilare il modello 730 il “Quadro E – Oneri e Spese”, righi da E8 a E10 della SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90%.

L’agevolazione del bonus musica è identificata col codice 45.

Se si vuole ottenere il bonus per più di un figlio bisognerà compilare più righe da E8 a E10, riportando il codice e il valore della spesa sostenuta.