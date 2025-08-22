Avigliano, torna la sagra del baccalà. Ecco le novità di quest’anno

Avigliano, torna dal 22 al 24/08 la sagra del baccalà.
Numerose le novità dell’edizione che vede coinvolte varie associazioni, operatori del settore, artigiani e artisti del territorio:
- il Chiostro comunale ospiterà una mostra dei coltelli regionali italiani a cura di Vito Aquila con esposizione della rappresentazione artistica della balestra più grande del mondo;
- a Via Roma, nel centro storico, si svolgerà per tutte e tre le giornate della sagra (22, 23 e 24 agosto ), a cura della Cooperativa di cominità Civitas e Arci Avigliano, l’iniziativa dal titolo “Artigiani in esposizione ieri e oggi” con intrattenimento musicale di canti popolari e serenate aviglianesi;
- per le prime due giornate della Sagra torneranno in Piazza Gianturco i “Quadri Plastici” a cura della Pro Loco di Avigliano con la rappresentazione dell’opera L’Ultima cena di Leonardo Da Vinci;
- il 23 agosto in Piazza Rachelina Laguardia terrà lo Show Cooking dello Chef Angelo Galasso con l’esposizione di manufatti in cartapesta di Leonardo Carriero;
- il 24 agosto, nella Villa del Monastero, torna il consueto appuntamento con il pranzo di comunità, Baccapranzo, a cura dell’Associazione San Vito Martire con intrattenimento musicale del gruppo “Contrappunto”.
Numerosi, inoltre, saranno gli intrattenimenti dedicati ai più piccoli grazie alle iniziative di animazione per bambini a cura della A.S.D. La Trota e ai “Quadri Plastici Junior” a cura del Laboratorio teatrale “Amici per sempre”.
Ecco la locandina con il programma.