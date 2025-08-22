Potenza, comunità in provincia si stringe nel doloroso addio a Giuseppe Pio di soli 16 anni: “un grande gesto d’amore quello di donare i suoi organi”. le parole di cordoglio

Addio ad un giovane fiore della nostra terra.

Scrive il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione:

“Alle Famiglie Romeo e Damiano.

Carissimi,

le parole in momenti come questo, sembrano vuote e inadeguate.

Eppure sento il dovere, a nome di tutta la nostra comunità, di esprimervi il nostro più profondo e straziante cordoglio per la scomparsa del vostro amato figlio Giuseppe Pio.

Abbiamo sperato in un miracolo insieme a voi, in questi giorni di angosciosa attesa.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

La vita di un ragazzo di 16 anni è un fiore reciso troppo presto, un’ingiustizia che ci lascia senza fiato.

Il gesto di donare gli organi del vostro ragazzo è una testimonianza di amore e generosità che ci commuove e ci ispira.

Avete scelto di onorare la sua vita donandone una parte ad altri.

Ci stringiamo a voi in questo momento di profonda disperazione, certi che l’affetto di tutta la nostra città possa esservi di sostegno.

Con il cuore affranto,

Giuseppe Maglione”.

Ci uniamo al sentimento di vicinanza della comunità alle famiglie che stanno vivendo questa tragica perdita.