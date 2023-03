Avis Basilicata: “la presenza delle donne nella nostra associazione è fondamentale, servirebbero più donne in tutte le cariche”. Questa la situazione

In Basilicata quarantuno donne sono alla guida di altrettante sedi comunali, sulle 112 presenti, comprese le due provinciali e quella regionale.

Si tratta del 36 per cento del totale.

E’ a loro, alle tantissime donatrici che quotidianamente donano sangue, plasma e altri componenti, e alle tante volontarie, ai medici e alle infermiere, che l’Avis di Basilicata dedica la giornata dell’otto marzo.

Spiega la presidente di Avis regionale Basilicata, Sara De Feudis:

“Ogni donatore conosce bene anche il valore di donare tempo, attenzione o comprensione al prossimo.

Le donne sono naturalmente portavoce della tutela della vita della solidarietà, del dono nella società civile alla pari degli uomini e hanno l’esigenza pressante e continua di conciliare i tempi di tutte le attività che le vedono coinvolte.

Ritengo che la presenza delle donne nella nostra associazione sia fondamentale.

Non solo e non soltanto in quanto donatrici, ma anche come dirigenti associativi.

Il loro essere donne ci fa crescere e ci propone soluzioni spesso più pratiche che la mente femminile è naturalmente predisposta a trovare.

Servirebbero più donne in tutte le cariche di governo della nostra associazione, anche se mi rendo conto che conciliare i tempi del lavoro e della famiglia non è facile.

Vorrei ringraziare di cuore, e non solo in questa giornata, tutte le donne che hanno contribuito e che contribuiranno con la loro preziosa presenza alla crescita della nostra associazione”.

