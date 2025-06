Il Comune di Balvano avvisa la cittadinanza che l’amministrazione comunale ha già sollecitato più volte l’acquedotto lucano per le problematiche riscontrate.

Intanto l’amministrazione, in comune accordo con l’acquedotto lucano, ha provveduto a far arrivare una cisterna per garantire l’acqua potabile.

La cisterna è situata vicino le Poste Italiane (Via Vittorio Emanuele).