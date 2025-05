Baragiano: con “Siamo tutti Protezione Civile”, i più giovani protagonisti. I dettagli dell’evento

Una giornata speciale all’insegna della consapevolezza e dell’impegno civile ha visto protagonisti gli studenti della scuola Primaria e della scuola Media di Baragiano durante l’evento “Siamo tutti Protezione Civile”, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e volontari del sistema di protezione civile.

L’iniziativa, pensata per promuovere tra i più giovani la cultura della prevenzione e della sicurezza, si è svolta in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo.

Nel corso della mattinata, bambini e ragazzi hanno potuto assistere a simulazioni di emergenza, conoscere da vicino i mezzi di soccorso, incontrare volontari e operatori del settore, e cimentarsi in laboratori didattici pensati per avvicinarli ai temi della protezione civile.

L’evento ha offerto un’occasione concreta di educazione civica attiva.

Durante una prova di evacuazione svoltasi nella mattinata, un momento di apprensione ha messo alla prova l’efficacia del piano di emergenza scolastico: al termine dell’evacuazione, uno studente risultava temporaneamente irreperibile.

Appena rilevata l’assenza dello studente durante il conteggio finale, è stato attivato il protocollo previsto per la gestione di persone disperse.

In pochi minuti, grazie al coordinamento tra docenti, Carabinieri della locale stazione, la Polizia locale e i volontari, lo studente è stato individuato grazie all’intervento dei cinofili e del loro coraggioso cane.

Ha commentato il Sindaco Giuseppe Galizia:

“Situazioni del genere, anche se simulate, servono proprio a migliorare la nostra capacità di risposta.

Abbiamo potuto testare l’efficacia della catena di comunicazione e l’importanza di non dare mai nulla per scontato durante un’emergenza.

L’episodio ha evidenziato l’importanza di mantenere la calma, seguire le procedure e lavorare in squadra. L’esperienza è stata vissuta come una preziosa occasione formativa, sia per gli studenti sia per il personale scolastico.

È fondamentale che i ragazzi comprendano il ruolo di ciascuno nella gestione delle emergenze e nell’aiuto reciproco”.

“Giornate come questa servono a formare cittadini più consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Lo slogan scelto per l’evento, “Siamo tutti la Protezione Civile”, riassume perfettamente lo spirito della manifestazione: la sicurezza non è solo compito delle autorità, ma una responsabilità collettiva che coinvolge ogni cittadino

Dopo una mattinata intensa tra simulazioni, esercitazioni e attività educative, gli studenti sono stati accolti da una sorpresa davvero speciale: un pranzo caldo preparato e servito direttamente dai volontari della Protezione Civile.

Allestita presso i locali della Chiesa di San Gerardo una cucina da campo mobile, gli operatori hanno cucinato pasti semplici ma nutrienti, dimostrando come, anche in situazioni di emergenza, sia possibile organizzare un servizio efficiente, sicuro e attento ai bisogni di tutti.

Menù equilibrato, logistica ben coordinata e attenzione alle intolleranze alimentari: tutto si è svolto con ordine e spirito di collaborazione, trasformando il momento del pranzo in una vera e propria lezione di vita pratica.

La Protezione Civile, infatti, non è solo soccorso, ma anche accoglienza, organizzazione e umanità.

Tra panche da campo, sorrisi e piatti fumanti, gli studenti hanno condiviso un momento di convivialità che ha rafforzato il messaggio dell’intera giornata: la protezione civile è una grande famiglia, e in emergenza – come nella vita – nessuno deve restare solo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i ragazzi della protezione civile e i loro coordinatori che si sono adoperati per questa giornata, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Bartolomeo Sabia per il suo contributo, il Parroco Don Josè per la disponibilità dei locali , gli insegnanti e i collaboratori scolastici.