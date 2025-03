Potenza, Bardi incontra il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Basilicata: “assicurare un ambiente sicuro e dignitoso all’interno delle carceri”

Questa mattina il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto la visita di Carlo Berdini, Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata.

Durante l’incontro, il Presidente Bardi ha evidenziato come la tutela della salute dei detenuti sia fondamentale non solo per il rispetto dei diritti umani, ma anche per assicurare un ambiente sicuro e dignitoso all’interno delle carceri.

Ha inoltre sottolineato la necessità di implementare programmi di assistenza sanitaria adeguati e di promuovere iniziative volte al reinserimento sociale dei detenuti.

Carlo Berdini ha espresso apprezzamento per l’attenzione mostrata dalla Regione Basilicata verso le tematiche penitenziarie e ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione Penitenziaria nel collaborare con le istituzioni locali per migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri.

L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni regionali e l’amministrazione penitenziaria, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e favorire il reinserimento sociale dei detenuti.