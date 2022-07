Basilicata, assunzione operatori sanitari: pubblicato il bando! Ecco i dettagli

Dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva:

“Sono stati pubblicati, in data odierna, sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, gli avvisi pubblici per la stabilizzazione del personale sanitario a tempo determinato:

dell’Asp,

del San Carlo,

dell’Asm,

del Crob.

Si tratta di una buona notizia che fa seguito al lungo iter iniziato a Giugno 2021, che ha portato all’approvazione, all’inizio di Luglio, del documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari.

Al netto del plauso che va alle aziende sanitarie lucane per l’ottimo tempismo, ora l’auspicio è che nessuno rimanga indietro del personale precario.

L’obiettivo prioritario, infatti, resta quello di stabilizzare il personale sanitario che nella fase iniziale della pandemia, a rischio della proprio incolumità ha fatto scudo con il proprio lavoro a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini lucani.

Per questo chiedo a tutti, a partire dall’assessore alla Salute a alle Politiche della Persona Francesco Fanelli e a tutta la Giunta, di mettere in campo tutti gli sforzi economici necessari per comprendere nella platea dell’avviso la stabilizzazione di tutti i precari lucani aventi diritto”.

Ecco l’avviso pubblicato dalla Regione Basilicata:

“È da oggi possibile presentare domanda per l’Avviso pubblico di ricognizione del personale anche non più in servizio del ruolo sanitario e degli Operatori Socio Sanitari assunti a tempo determinato ed in possesso dei requisiti per l’assunzione diretta a tempo indeterminato mediante stabilizzazione ai sensi dell’art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021. In esecuzione della Deliberazione n. 830 del 21 luglio 2022, e sulla base delle direttive di cui alla DGR di Basilicata n. 428 del 6 luglio 2022.

I dettagli e le procedure di espletamento delle candidature sono disponibili al seguente link: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3084246&value=regione

Si informa inoltre, che la registrazione, la procedura di compilazione e l’invio della domanda online devono essere completati entro e non oltre le ore 23:59:59 del 20 settembre 2022″.

Commento espresso dall’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli:

“Passo dopo passo, stiamo procedendo verso un maggiore rafforzamento degli organici e la conseguente giusta valorizzazione delle professionalità acquisite dagli operatori del comparto sanitario.

L’obiettivo di azzerare il precariato e creare le condizioni migliori per coloro che scelgono di lavorare nella nostra regione, sono alla base di una concreta riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e delle politiche del personale sulle quali stiamo lavorando senza indugi da mesi.

Oggi, una nuova concretizzazione”.

