Potenza: “Bisogna garantire ai giovani Lucani la possibilità di costruire il proprio futuro nella loro Terra”

Si è riunito stamane, nella sede della Direzione Generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla Comunità della Regione Basilicata, il Tavolo Permanente con le Consulte Studentesche Provinciali e con il MIUR Ufficio Scolastico Regionale, presieduto da Alessandro Galella assessore regionale per lo Sviluppo economico, Scuola, Formazione, Sport, Lavoro, con l’obiettivo di fare della Basilicata la prima regione a misura dei Giovani con l’inserimento, nella programmazione regionale, delle Azioni dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’.

L’incontro si è aperto con Stefano Melodia e Andrea Oriente, rispettivamente presidenti della Consulta Provinciale di Matera e di Potenza, che dopo aver riferito che l’Accordo è stato illustrato, la settimana scorsa, nei Tavoli Tecnici del Ministero dell’Istruzione per coinvolgere anche le consulte delle altre regioni, hanno presentato le loro proposte suscitando un vivo interesse per la qualità dei suggerimenti, ricordando che:

“Investire nei giovani significa investire nell’immediato presente e nel prossimo futuro della Regione Basilicata, una tra le regioni d’Italia con i maggiori tassi di spopolamento.

L’obiettivo finale di queste proposte di intervento, in accordo con quanto condiviso nella scorsa riunione, è quello di garantire ai giovani Lucani la possibilità di costruire il proprio futuro nella loro Terra natia, partendo dal diritto allo studio, passando per quello alla formazione (anche professionale), fino ad arrivare a quello al lavoro.”

Nel suo intervento, l’assessore Galella si è rivolto e tutti gli studenti lucani attraverso i presidenti delle Consulte Studentesche Provinciali presenti all’incontro, dichiarando:

“È nostra intenzione analizzare in dettaglio con la direzione generale e gli uffici competenti le vostre proposte che riteniamo davvero di grande interesse e meritevoli di approfondimento in quanto perfettamente in linea con le azioni dell’Accordo ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ per poter giungere alle migliori soluzioni possibili anche in considerazione del momento favorevole dovuto alla definizione della nuova programmazione regionale, tesa a fermare lo spopolamento con la creazione di nuova occupazione.

Poter ascoltare le vostre voci è per noi fondamentale per avere un quadro reale delle esigenze concrete e per calibrare gli interventi in funzione dei vostri bisogni e dei vostri sogni.

Sappiamo che molto c’è da fare ma puntiamo anche sul vostro entusiasmo per avviare, insieme, un processo di sensibilizzazione culturale che coinvolga anche gli adulti.

La mia attenzione alle vostre integrazioni all’Accordo Basilicata in Marcia per la Cultura è totale perché esaltano i temi dell’educazione all’Arte di Vivere partendo dal rispetto della natura e dell’ambiente, dalla valorizzazione del Patrimonio Culturale, dalla Formazione, lo Sport fino all’alternanza scuola-lavoro e all’occupazione e sono la più valida garanzia per un modello di sviluppo economico eticosostenibile che veda voi giovani protagonisti assoluti.”

Poi ha preso la parola Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del Tavolo Permanente che, complimentandosi con i rappresentanti delle consulte e dell’USR per il lavoro svolto ha annunciato un grande evento con l’obiettivo di lanciare un programma di azioni per fare della Basilicata una regione a misura dei giovani.

L’iniziativa, che si inserisce nelle attività del Po Fondo Sociale Europeo Basilicata, si terrà in concomitanza dell’inizio del nuovo anno scolastico e vedrà coinvolgere, grazie al MIUR Ufficio Scolastico Regionale, tutte le scuole lucane per celebrare l’Anno Europeo dei Giovani.

Al Tavolo Permanente hanno preso parte anche Canio Alfieri Sabia Direttore Generale per lo Sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla Comunità, Gerardo Travaglio e Donata Bochicchio Ufficio Regionale Scuola e Università, Barbara Coviello MIUR Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Anna Rosa MIUR Ufficio Scolastico Regionale Matera.