Tito: contributi per il sostegno del ruolo di cura e assistenza familiare. Ecco come richiederli

Ai sensi della D.G.R. n. 2021100653 del 06.08.2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di “contributo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare”.

Possono accedere all’intervento di “assistenza indiretta”:

I caregiver familiari di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280);

I caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della Commissione Medica della ASL.

I caregiver familiari devono far parte della famiglia anagrafica del soggetto che necessita di assistenza, essere quindi conviventi come risultante dallo Stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, essere maggiorenni e residenti in Basilicata.

L’entità del contributo economico per il caregiver familiare è stabilito in una misura fissa per l’assistenza “Indiretta” nel limite massimo di:

Euro 400,00 mensili per i caregiver familiari di disabili gravissimi;

Euro 300,00 mensili per i caregiver familiari di disabili gravi.

Il caregiver familiare può beneficiare delle eventuali misure previste dall’Ambito di riferimento per l’assistenza diretta, che può contemplare a titolo esemplificativo azioni di comunicazione, informazione, formazione, orientamento, affiancamento, supporto psicologico e comunitario.

I due interventi previsti (Assistenza “Indiretta” e Assistenza “Diretta”) non son alternativi, ma possono essere cumulati per ogni caregiver familiare, e su richiesta del caregiver familiare, possono essere entrambi contributi economici.

Nel caso dell’assistenza “Diretta”, l’utilizzo del contributo economico sarà erogato dietro presentazione del rendiconto dei costi sostenuti per l’acquisto dei servizi previsti individuati dal presente punto.

Nel caso non siano pervenute richieste per tale misura, le relative risorse saranno destinate alla misura dell’assistenza indiretta.

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12.00 del 23.06.2022, o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tito in via Municipio 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE (ASSISTENZA INDIRETTA E DIRETTA) – DOMANDA DI CONTRIBUTO”;

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

Per i caregiver familiari di persone in condizioni di disabilità gravissima, così come definita dall’art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2016, n. 280) dovranno allegare con riferimento alla persona assistita:

copia del certificato di invalidità da cui risulti la condizione di non autosufficienza definita ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;

autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare convivente;

autocertificazione che attesti la convivenza del caregiver con la persona che necessita di assistenza almeno nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;

documento d’identità valido del dichiarante.

Per i caregiver familiari di persone con disabilità grave che abbiano ricevuto ai sensi della L. 104/92 la valutazione con connotazione di gravità (art. 3, comma 3) da parte della Commissione Medica della ASL, dovranno allegare con riferimento alla persona assistita:

Copia della certificazione da cui risulti il riconoscimento del requisito di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/92, rilasciato da parte della Commissione Medica della ASL;

autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare convivente;

autocertificazione che attesti la convivenza del caregiver con la persona che necessita di assistenza almeno nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;