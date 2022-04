Basilicata: ecco come difendersi dalle continue chiamate commerciali

Federconsumatori Basilicata fa sapere:

“Il nuovo regolamento sul Registro Pubblico delle Opposizioni entrerà in vigore entro il 31 luglio 2022, prevedendo nuove procedure contro il Telemarketing selvaggio da parte degli operatori commerciali.

Il Registro delle Opposizioni evita che il proprio numero o indirizzo venga utilizzato a scopi pubblicitari, commerciali o per ricerche di mercato.

E’ uno strumento di opt-out (diniego esplicito di un consenso) introdotto nella legislazione italiana con il Dpr 178/2010 per tutelare la propria privacy da strategie di Telemarketing considerate troppo aggressive.

Il nuovo Regolamento permette adesso l’iscrizione al servizio anche alle utenze mobili ed a quelle fisse non presenti in elenchi telefonici pubblici. In pratica, anche i numeri riservati potranno esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing telefonico, secondo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018.

Iscrivendosi al Registro delle Opposizioni, privati e aziende possono chiedere di non ricevere telefonate, email o messaggi promozionali. Secondo il nuovo RPO, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 74 del 29/03/2022), una delle novità riguarda proprio l’inserimento nel Registro delle Opposizioni anche dei numeri di cellulare, mentre le società di telemarketing avranno 120 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove norme.

I consumatori possono chiedere di non essere contattati per promozioni, vendite o proposte commerciali semplicemente registrando il proprio numero di telefono o revocando il consenso.

Un’operazione che deve essere compiuta anche da coloro che hanno effettuato la registrazione in passato.

Oltre a vietare i messaggi non graditi e la cessione a terzi dei dati personali, la nuova iscrizione garantirà la decadenza dei consensi precedentemente rilasciati, ad eccezione di quelli concessi ai soggetti che hanno raccolto un consenso tramite contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.

Resta invece invariata la possibilità di opporsi al marketing cartaceo verso indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici”.

