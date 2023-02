Basilicata in Marcia per la Cultura per Vivere una Vita che Vale: ecco l’iniziativa per i nostri giovani

Presso l’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura di Potenza sono state presentate oggi le Azioni dell’Avviso Pubblico Laboratori e Itinerari Emozionali ‘Basilicata in Marcia per la Cultura per Vivere una Vita che Vale’.

Spiega Tomangelo Cappelli, responsabile Comunicazione PO FSE Basilicata:

“Per dare continuità all’Avviso Pubblico sono state consegnate agli uffici regionali competenti le Schede Tecnico Finanziarie.

I risultati dei Laboratori Emozionali saranno presentati a fine anno scolastico in un evento Internazionale dal titolo: Giovani donne e un pensiero profondo: parità e felicità per la pace in Europa e nel mondo, con il coinvolgimento delle scuole lucane e della Rete Transnazionale delle scuole, Ministero Istruzione USR; Partner FSE, Consigliere di Parità Nazionale e Regionale, Commissione per i diritti della donna e l’eguaglianza di genere del Parlamento Europeo, Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.”

Nel corso dell’incontro la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, ha illustrato i temi della Giornata Mondiale delle Donne e Ragazze nella Scienza.

Oltre ai giovani della Scuola media dell’IC Torraca Bonaventura, hanno partecipato alla presentazione:

Immacolata Orsini – vice dirigente Scolastica dell’IC TORRACA- Bonaventura di PZ;

Gerarda Di Muro – viceprefetta;

Maria Rosaria Pomo – Dirigente scolastico dell’IC De Andrè di Scanzano Jonico; Cristina Danza Sproviero – rappresentante Basilicata Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)