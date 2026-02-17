Basilicata, l’esercito apre le porte ai giovani lucani

Prosegue l’attività di orientamento e informazione del Comando Militare Esercito “Basilicata” volta alla promozione, in giro per la regione, dell’orientamento e dell’informazione agli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro, sulle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.

I diversi percorsi di arruolamento disponibili, i requisiti di accesso, le modalità di partecipazione ai concorsi e gli sviluppi di carriera sono al centro degli incontri con i più giovani nell’ambito del “più ampio impegno dell’Esercito volto a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese”, come è scritto in una nota stampa.

I giovani tra i 18 e i 24 anni possono partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale che scade domani, 18 febbraio.