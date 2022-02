“Basilicata miglior regione d’Italia per ricoveri in terapia intensiva”! I dettagli

Ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone commentando i dati Agenas sull’occupazione dei posti letto da parte di pazienti con Covid 19:

“I dati Agenas sull’occupazione dei posti letto da parte di pazienti con Covid 19 nelle ultime 24 ore confermano che la Basilicata ha il valore più basso d’Italia per i ricoveri nelle terapie intensive e in diminuzione nei reparti di area medica.

È un segnale importante, che insieme ai dati sulle vaccinazioni indica l’efficacia della risposta del servizio sanitario regionale.

Occorre ancora molta prudenza, servono comportamenti individuali responsabili, ma credo che l’impegno organizzativo delle Asl e la professionalità del personale sanitario sono all’altezza della situazione e possiamo guardare con fiducia alla fase che si sta aprendo.

Il governo regionale continua a mantenere alta l’attenzione sulla gestione dell’emergenza sanitaria, ma allo stesso tempo è impegnato a programmare le scelte per rendere il servizio sanitario sempre più in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, con il nuovo Piano in fase di elaborazione e con gli investimenti del PNRR per le strutture, la medicina del territorio e le tecnologie”.

