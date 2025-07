Basilicata: minacciava la convivente di far saltare in aria l’appartamento! Intervenuta la Polzia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un giovane di 19 anni, residente in città, per i reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni della compagna.

L’intervento è scaturito da una segnalazione gestita dagli agenti delle Volanti ed approfondita, a livello investigativo, dalla Squadra Mobile.

Gli inquirenti hanno, così, ricostruito una serie di comportamenti violenti, sia fisici che verbali, perpetrati dal giovane, già noto alle forze dell’ordine, l’ultimo dei quali, attesa la gravità, ha portato al suo arresto.

Il 19enne, infatti, si era presentato presso l’abitazione della compagna, bussando con insistenza e minacciando di sfondare la porta, se la donna non gli avesse aperto.

Non riuscendo nel suo intento, minacciava la convivente di manomettere le tubature del gas allo scopo di far saltare in aria l’appartamento.

Il giovane è stato associato presso la locale Casa circondariale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.