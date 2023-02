Basilicata: “Montagna elemento chiave per il turismo, si intervenga per renderla accessibile”. Questa la richiesta

“La montagna lucana ha bisogno di maggiori attenzioni e di una strategia più efficace che possa valorizzarla al meglio”.

Dichiara così il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge:

“Le criticità sollevate dagli operatori e dai tanti turisti e sportivi, in modo speciale della Sellata ma più in generale in tutta la regione, legate soprattutto alla mancanza di collegamenti infrastrutturali adeguati fondamentali per garantire a tutti l’utilizzo degli impianti sciistici e l’accesso alle diverse strutture ricettive, meritano una maggiore attenzione da parte della Regione Basilicata.

La montagna per la Basilicata può e deve diventare un elemento centrale delle strategie turistiche della Basilicata, non solo per rispondere alle tante richieste durante la stagione invernale ma soprattutto nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta, resasi necessaria ed urgente in virtù di una sempre più crescente domanda di turismo esperienziale e puntiforme.

Chiediamo alla Regione Basilicata e ad APT di intervenire in tempi certi per sostenere le giuste richieste degli operatori e delle aziende che da anni lavorano ed investono nel turismo montano, nella cura dei territori e nella valorizzazione delle aree interne, alle prese con un crescente spopolamento e la mancanza di servizi e strategie di crescita“.

