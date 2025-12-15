Potenza Centro: “l’ingresso principale della città non può rimanere in queste condizioni di abbandono”. La denuncia

«Un’interrogazione presentata il 19 Settembre ha ricevuto risposta solo dopo tre mesi, senza chiarimenti né indicazioni operative».

È la critica della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Carmen Galgano, alle risposte dell’assessore Allo Sport Nardiello e alla Viabilità Francesco Giuzio in merito al fabbricato ex spogliatoi FIGC all’ingresso di Potenza Centro.

Ricorda Galgano:

«La questione era già stata sollevata un anno fa per le gravi criticità di sicurezza ma l’Amministrazione si è limitata a una perimetrazione provvisoria che ha finito per aggravare il problema, restringendo la carreggiata in un punto strategico per il traffico urbano».

Secondo la consigliera, la risposta degli Assessori si limita a una descrizione dello stato dei luoghi, senza indicare interventi concreti, tempistiche o soluzioni definitive.

Galgano evidenzia inoltre che il Comune avrebbe potuto procedere con la demolizione in danno, come già avvenuto in altri casi, ponendo i costi a carico dell’Apibas, proprietaria dell’immobile.

Aggiunge:

«La sicurezza e il decoro della città sono responsabilità dell’Amministrazione comunale e non possono restare solo slogan.

Si parla spesso di rendere Potenza una città bella e vivibile, ma qui non si applicano i principi che si predicano.

Con l’apertura del nuovo punto vendita Lidl il traffico in quell’area è aumentato sensibilmente, e i rischi sono oggi ancora più gravi.

Servono decisioni immediate: l’ingresso principale della città non può rimanere in queste condizioni di abbandono».