Basilicata: “Potremo applicare anche alla risorsa idrica il modello del ‘gas gratis a tutti i lucani'”. Ecco le ultime notizie

“Un investimento di 15 milioni di euro che comporterà nei prossimi dieci anni un risparmio doppio, pari ad almeno 30 milioni di euro: i due impianti di energia rinnovabile al servizio di Acquedotto lucano copriranno l’8,5% del fabbisogno energetico di AQL e saranno ripagati in soli 5 anni.

Si tratta di una strategia inedita per Acquedotto lucano, che è un’azienda molto energivora anche dato che porta l’acqua in salita, data la conformazione dei comuni lucani.

Gli stanziamenti in favore di Acquedotto lucano sono senza precedenti e consistono in interventi riguardanti: c

ontrasto alle perdite (100 milioni tra Pnrr e React eu),

impianti energetici (15 milioni Fsc);

impianti per il trattamento dei fanghi 9,5 milioni (Pnrr)”.

È quanto spiega l’assessore all’ambiente e all’energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che aggiunge:

“L’obiettivo dell’efficientamento di Acquedotto lucano, dopo decenni di errori, è un dovere ambientale, perché non possiamo sprecare il 60% della risorsa idrica lucana e anche perché alla fine di questa strategia, potremo applicare anche alla risorsa idrica il modello del ‘gas gratis a tutti i lucani’.

Purtroppo abbiamo ereditato una situazione strutturalmente in perdita, frutto di un vizio di fondo che richiede interventi lungimiranti di grande impegno finanziario, i cui effetti si vedranno solo nel medio-lungo termine.

Ma l’acqua è la risorsa piu importante della nostra terra”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)