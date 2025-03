Basilicata, promuovere stili di vita sani: “contrastare la sedentarietà, in particolare tra gli studenti”. Ecco i dati

“I dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale dell’Obesità delineano un quadro allarmante per la Basilicata, che si conferma tra le regioni italiane con la più alta percentuale di persone in eccesso ponderale.

Secondo il sistema di sorveglianza Passi, nel biennio 2022-2023 quasi quattro adulti su dieci risultano in sovrappeso, mentre oltre il 12% della popolazione è obesa.

Particolarmente preoccupanti sono anche i dati relativi ai più giovani: l’indagine “Okkio alla Salute” del 2023, condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e alla quale la Basilicata aderisce dal 2008, evidenzia che il 22,5% dei bambini lucani tra i 6 e i 10 anni è in sovrappeso e il 14% è obeso.

Un quadro che impone un’azione immediata e coordinata per promuovere la prevenzione e la tutela della salute dei cittadini”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, commentando i dati dei Sistemi di Sorveglianza di popolazione 2022-2023 in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità.

“L’obesità e il sovrappeso rappresentano fattori di rischio significativi per la salute, contribuendo all’aumento del rischio cardiovascolare e all’insorgenza delle principali malattie cronico-degenerative.

È fondamentale intervenire sin dall’infanzia con strategie di prevenzione primaria efficaci, volte alla promozione di stili di vita sani, tra cui un’alimentazione corretta e la pratica regolare dell’attività fisica.

La lotta all’obesità e al sovrappeso – prosegue Latronico – deve inoltre garantire adeguati percorsi di cura per i pazienti che necessitano di interventi multidisciplinari a lungo termine.

In Basilicata disponiamo di centri d’eccellenza, riconosciuti e accreditati dalle principali società scientifiche, come il Centro di Chirurgia Bariatrica di Villa d’Agri, l’Unità Operativa di Nutrizione Clinica e Dietologia dell’ASM di Matera e il Centro Regionale “G.Gioia” per la cura dei disturbi dell’alimentazione e del peso di Chiaromonte dell’Asp di Potenza.

È indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, scuole e associazioni per diffondere buone pratiche e contrastare questa tendenza preoccupante, che incide negativamente sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del sistema sanitario.

In questa direzione – conclude l’assessore – la Regione Basilicata è impegnata nell’attuazione del Piano regionale della prevenzione 2021-2025, che prevede programmi mirati per promuovere una corretta alimentazione e contrastare la sedentarietà, in particolare tra gli studenti, grazie anche all’accordo con l’Ufficio scolastico regionale della Basilicata.

Attraverso la pianificazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione sarà possibile potenziare ulteriormente le politiche di prevenzione e promuovere interventi specifici per garantire un futuro più sano ai nostri cittadini.

La Giornata mondiale dell’Obesità rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione e rafforzare il nostro impegno su questo fronte”.