Potenza, convocato il Consiglio comunale. Ecco l’ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria di prima convocazione, per il giorno 11 marzo 2025, alle ore 17, nella Sala del Consiglio Comunale, in via Nazario Sauro, per la discussione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO 11 MARZO 2025

1. Approvazione verbali sedute precedenti (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2. Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche – anno 2025. Conferma applicazione maggiorazione ex art. 43 della Legge n°91/2022.

3. Approvazione per l’anno di imposta 2025 delle Aliquote IMU e della maggiorazione IMU nella misura dello 0,08 per cento.

4. Approvazione della Relazione sul Controllo strategico al 31 ottobre 2024.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Vigilante relativa a: “Mancanza di riscaldamento presso gli uffici comunali siti in Contrada Sant’Antonio La Macchia.

6. Interrogazione presentata dai consiglieri Vigilante e Galgano relativa a: “Delocalizzazione dell’impianto natatorio olimpico”.

7. Interrogazione presentata dal consigliere Fanelli ed altri relativa a: “Composizione Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di tre posti di Dirigente Tecnico – Determinazione RCG n°127/2025 del 29/01/2025”.

8. Interrogazione urgente presentata dal consigliere Vigilante relativa a: “Dimissioni anticipate dell’Amministratore unico di ACTA S.p.A.”.

9. Mozione presentata dal consigliere Vigilante ed altri su “Regolarizzazione del patrimonio viario del Comune di Potenza” (Avvio della procedura per la cessione volontaria e gratuita di terreni da accorpare al Demanio Stradale del Comune di Potenza).

10. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale via di Costa della Gaveta 2) Varco D’Izzo 3) Tiera Tufaroli – Via S. Antonio La Macchia. Messa in sicurezza dei tratti stradali danneggiati a seguito di smottamenti franosi. INTERVENTO 2. – Acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente, a seguito di cessione bonaria, di terreni occorsi per interventi di ripristino provvisorio lungo la strada comunale Via Costa della Gaveta.

11. Proposta di approvazione del “Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)”.

12. Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi resi dalla Polizia Locale per conto terzi – Approvazione.

13. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n°267/2000, finalizzato all’acquisizione sanante ex art.42-bis del D.P.R. 327/2001 della particella censita al N.C.E.U. al foglio 49, numero 126, nell’ambito della realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento svincolo su via Appia. Opere di sistemazione viaria in corrispondenza del “Ponte Nove Luci” al km 116+677 circa della tratta Cervaro – Potenza (Gruppo D) – Opere in area di rispetto ferroviario”.

14. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza – n°3/2025 per l’importo di €1.316,00.

15. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza – n°560/2024 per l’importo di €239,20.

16. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°124/2024 del Giudice di Pace di Potenza favorevole alla s.r.l. TECNOLIFE – Importo: €188,91.

17. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, connesse alla Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Potenza n°960/2023 favorevole omissis – Importo: €43,00.

18. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°1708/2024 del Tribunale Civile di Potenza favorevole alla s.r.l. C.G.M. Importo: €675,84.

19. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°864/2024 del Giudice di Pace di Potenza favorevole alla s.r.l.s. ARREDARE – Importo: €282,20.

20. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Sentenza esecutiva n°795/2024 del Giudice di Pace di Potenza – Importo: €179,40.

21. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°309/2024 – omissis/Comune di Potenza e Trifoglio s.r.l., per l’importo complessivo di €3.218,24.

22. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°401/2024 – omissis/Comune di Potenza e LA.D.S.V. Immobiliare S.r.l., per l’importo complessivo di €1.759,12.

23. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°102/2024 – Cooperativa Andromeda a r.l./Comune di Potenza, per l’importo complessivo di €3.042,00.

24. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante dalla Sentenza esecutiva del T.A.R. per la Basilicata (Sezione Prima) n°400/2024 – omissis/Comune di Potenza e Trifoglio S.r.l., per l’importo complessivo di €1.496,00.

25. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n°267/2000, derivante da Decreto Ingiuntivo n°320/2023 del Giudice di Pace di Potenza a favore del Consorzio ConUnibas dell’Università degli Studi di Basilicata.