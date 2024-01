Basilicata: una persona cade da un solaio! Sul posto Vigili del fuoco, ambulanza, Carabinieri e Polizia locale

Alle ore 10:15 circa, la squadra di Vigili del Fuoco della sede Centrale, è intervenuta in via dei Lucani, in C.da Serra Rifusa, per soccorrere un uomo di Matera, dell’età di 78 anni, vittima del cedimento del solaio di un deposito di attrezzi agricoli, di circa 15 mq., adiacente un’abitazione di proprietà del malcapitato.

Il cedimento ha riguardato tre putrelle di metallo con lunghezza di 4 mt. circa e le tavelle appoggiate su di esse.

Sul posto i sanitari del 118 (che hanno soccorso e trasportato l’uomo al nosocomio materano), i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.