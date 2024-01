Basilicata vanta vincita milionaria nel 2023! Ecco la classifica con le altre regioni

Il 2023 è stato un anno ricco di soddisfazioni per gli appassionati del Gratta e Vinci.

Ben 65 persone hanno infatti centrato vincite milionarie.

Segnala l’agenzia Agimeg:

“Solo questo tipo di premi ha fruttato un totale di 168 milioni di euro.

Sono 17 le regioni che nel 2023 hanno ospitato almeno una vincita milionaria al Gratta e Vinci.

All’appello mancano tre regioni e precisamente Valle d’Aosta, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

La Lombardia – secondo un’elaborazione di Agimeg – è risultata la regione leader in tema di vincite record al Gratta e Vinci.

Nella regione sono infatti finiti finora 13 premi milionari.

In seconda posizione troviamo il Piemonte, con 8 neo milionari.

Seguono il Lazio e l’Emilia Romagna con 7 vincite.

La classifica prosegue con i 5 successi milionari in Toscana, 4 in Campania e Puglia e 3 vincite record in Veneto ed in Trentino Alto Adige.

Con 2 vincite milionarie seguono Abruzzo, Sicilia, Marche.

Ad uno Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria e Molise.

La Lombardia è anche prima per importi milionari vinti.

Nella regione sono stati infatti riscossi premi per 33 milioni di euro.

Il Piemonte scavalca il Lazio, con premi per 23 milioni di euro.

Il Lazio segue a quota 20 milioni.

In quarta posizione l’Emilia Romagna con 16 milioni derivati da Gratta e Vinci milionari, seguita dalla Toscana a 13, Puglia a 11 e Campania a 10 milioni di euro.

La graduatoria è completata dall’Abruzzo, con 7 milioni vinti, seguito da Veneto e Trentino Alto Adige a quota 6, Basilicata e Calabria a 5, Marche e Sicilia a 4, Molise e Umbria a 2 e Sardegna con una vincita da 1 milione di euro”.