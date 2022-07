Beach hockey: una squadra di Potenza e una della provincia sul podio al Campionato nazionale! Complimenti ragazzi

Si è conclusa a Gallipoli la seconda edizione Coppa Puglia di Beach Hockey presso Ecoresort Sirene Caroli Hotel con la Basilicata in testa alla classifica con primo e secondo posto del campionato Nazionale CSEN, patrocinato della Federazione Italiana Hockey.

Il torneo è stato programmato in sette località balneari d’Italia coinvolte nel campionato:

Policoro (MT),

Livorno,

Calambrone (PI),

Camaiore Viareggio (LU),

Pescara,

Potenza Picena (MC),

Gallipoli (LE), dove si è decretata la vittoria della squadra campione d’Italia.

La nostra squadra lucana si è aggiudicata il titolo di Campioni d’Italia Beach Hockey.

Di seguito la classifica:

1 classificato CAM Athena Melfi

2 classificato Forma Mentis Potenza

3 classificato Potenza Picena (MC)

Commenta Roberta Rosa Delegata Regionale FIH Basilicata:

“Due squadre lucane portano a casa un grandissimo risultato per la Basilicata tutta.

Un lavoro costante che ci fa essere orgogliosi dell’ottimo lavoro svolto soprattutto alla luce delle numerosissime attività che ci continuano a vedere protagonisti.

I nostri ragazzi hanno dimostrato di essere capaci di fare la differenza tracciando sempre di più la giusta strada per continuare”.

Dice Vincenzo Sonnessa, delegato provinciale e Referente Area scuola FIH Basilicata:

“Una bella accoglienza in uno scenario bellissimo in cui c’è stato spazio oltre alla competizione sportiva al sano momento della crescita per i nostri giocatori”.

Ecco alcune foto.

