Basilicata, Bonus patente: “Anche agli over 35 dando priorità ad inoccupati e disoccupati”. Cosa ne pensate?

“Nei giorni scorsi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 25,3 mln di euro per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, per il bonus patente.

Si tratta di fondi del ministero destinati a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.

La piattaforma è attiva dal giorno 6 febbraio per le autoscuole, mentre, l’accesso agli utenti sarà attivo dal prossimo 13 febbraio“.

Lo evidenzia il consigliere regionale del M5s, Gianni Perrino che aggiunge:

“Nel dettaglio, 3,7 milioni di euro sono stanziati per l’anno 2022, ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il contributo sarà pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola.

Si tratta di un’opportunità molto interessante che avevamo proposto al Consiglio regionale durante i lavori del bilancio di maggio 2022 attraverso un ordine del giorno, approvato dall’aula.

Già in alcune regioni italiane, pensiamo al Piemonte, al Trentino Alto Adige ed all’Emilia Romagna sono stati avviati dei corsi gratuiti di formazione rivolti a cittadini disoccupati per il conseguimento delle patenti superiori di tipo C e la Carta di Qualificazione del Conducente.

Visto che il Ministero garantisce fondi per una platea compresa tra i 18 e i 35 anni, la Regione Basilicata potrebbe pensare ad un bando rivolto agli over 35 dando priorità agli inoccupati e ai disoccupati.

Sarebbe un’ottima possibilità per concretizzare questo ordine del giorno e per offrire una possibilità tangibile a tantissimi over 35 attualmente in cerca di occupazione”.

