Paura a Potenza.

Poco fa, come già avvenuto in passato due persone sono state investite da un’auto in Via Anzio.

Diversi incidenti sono stati già registrati nella zona Poggio tre Galli.

Immediato l’intervento del personale del 118.

Entrambe sono state trasportate al Pronto Soccorso.

Il conducente dell’auto si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Sulla strada, al momento, si transita su una sola corsia

Sul posto anche Polizia locale e Polizia di Stato.