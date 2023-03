Brutto incidente in Basilicata: investiti donna, bimba e cane!

Ieri sera intorno alle ore 20:00, in una delle principali strade di Ferrandina, a ridosso della villetta centrale, un automobilista, non si conoscono ancora le cause, se colto da malore o da distrazione, ha investito una donna, una bambina ed un cane, oltre ad urtare altre macchine parcheggiate.

Purtroppo il cane ha avuto la peggio.

Immediati i soccorsi.

I feriti sono stati trasportati in ambulanza al Madonna delle Grazie di Matera, purtroppo per il cane non c’è stato nulla da fare.

Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri.a

