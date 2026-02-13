Caritas Potenza: “sicurezza senza perdere umanità e accoglienza”. I dettagli

In riferimento al disegno di legge in materia di sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, che interviene con nuove norme su asilo e immigrazione, la Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo non nasconde le proprie perplessità rispetto ad un orientamento che appare centrato soprattutto su logiche estremamente securitarie.

Richiamando le dichiarazioni di don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana, il direttore della Caritas diocesana di Potenza – Marina Buoncristiano – evidenzia che “la sicurezza è indubbiamente un tema di rilevanza sociale, ma non può essere garantita restringendo gli spazi di accoglienza, limitando le tutele o incrementando trattenimenti ed espulsioni”.

In attesa della pubblicazione del testo definitivo, che sarà ora sottoposto al vaglio del Parlamento, la Caritas diocesana di Potenza ribadisce che “governare i processi migratori significa esercitare e bilanciare le responsabilità istituzionali, ma anche promuovere con convinzione politiche di integrazione, inclusione e regolarizzazione.”

La Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo rinnova, infine, il proprio impegno quotidiano al fianco delle persone più vulnerabili e sollecita scelte politiche in grado di tenere insieme sicurezza e solidarietà, legalità e accoglienza, nel pieno rispetto della dignità di ogni persona”.