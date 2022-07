Caro bollette: nel Potentino stanziati 50.000 euro per sostenere famiglie ed imprese! L’annuncio

In arrivo una boccata di ossigeno per molti cittadini del potentino.

Annuncia il sindaco di Tolve, Pasquale Pepe:

“Oggi sono particolarmente felice perchè dopo aver varato un provvedimento per oltre 34.000 euro in favore delle attività commerciali tolvesi, ora abbiamo deliberato, così come abbiamo preannunciato e promesso, 50.000 euro in favore di famiglie e attività commerciali per contenere il caro bollette che sta attanagliando tutti quanti noi.

Il bando partirà il 1° di Agosto, il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà il 15 Settembre.

40.000 euro andranno a sostegno delle famiglie, 10.000 euro alle attività commerciali.

Un modo preciso ed efficace per dare onore a chi porta avanti una famiglia e chi tra mille difficoltà cerca di mandare avanti famiglia e impresa”.

