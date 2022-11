Casting a Potenza e Matera per attrici, attori e tecnici lucani per il film Don Chisciotte di Fabio Segatori. Ecco i dettagli

Baby Films Srl di Roma, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Gerardo

Guerrieri” ha iniziato la preparazione del film DON CHISCIOTTE ispirato all’omonimo testo che il grande intellettuale lucano ha tratto dal capolavoro di Miguel De Cervantes in oltre un anno di lavoro.

Mariano Rigillo sarà Don Chisciotte, mentre Stefano Fresi interpreterà Sancio Panza.

La colonna sonora originale sarà del Premio Oscar Nicola Piovani.

Fabio Segatori, regista due volte candidato ai Nastri d’Argento, ha esordito con un film girato in Val D’Agri: TERRA BRUCIATA con Giancarlo Giannini, Raoul Bova e Michele Placido e un’esordiente Bianca Guaccero.

A questo è seguito HOLLYWOOD FLIES girato negli USA e venduto in 38 paesi.

Recentemente ha diretto il docufilm LUSSU con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi e

il documentario GUERRIERI andato in onda su Sky Arte e Rai Tre che ha portato alla

riscoperta di Gerardo Guerrieri, collaboratore di De Sica, Visconti e grande

protagonista della scena teatrale italiana negli anni ‘60 e ’70.

Il DON CHISCIOTTE, le cui riprese sono previste per l’aprile 2023, sarà girato tra la Basilicata e la Calabria e sarà il primo a seguire con una certa fedeltà filologica il testo cervantesiano.

Molti sono i ruoli secondari ancora da attribuire in questo “road movie” del ‘600, così come molti i componenti della troupe ancora da individuare.

La Baby Films, da sempre convinta che in provincia ci siano molti talenti nascosti che spesso non hanno l’opportunità per farsi conoscere ed esprimersi, vuole incontrare le migliori risorse, tra gli attori e i tecnici della regione.

Per questo, esorta i candidati a inviare un curriculum (+2 foto per gli attori/attrici) a babyproduzione@gmail.com

I selezionati saranno convocati il 16 novembre al JAZZ CLUB di Potenza e il 17

novembre al TEATRO GUERRIERI di Matera.

